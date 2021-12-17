В Киеве вечером 17 декабря образовались пробки на дорогах. Особенно сильно усложнено движение на правом берегу столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps. Правый берег Самая сложная ситуация на магистралях в центре Киева. Пробки замечены на бульваре Дружбы народов, где произошло два ДТП. Также затруднено движение на Набережном шоссе, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко. Кроме того, из-за двух ДТП образовались пробки на проспекте Степана Бандеры. Движение также усложнено на улице Елены Телиги, Голосеевском проспекте и некоторых участках Большой Окружной. Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Здесь ведутся дорожные работы. Также затруднено движение при въезде на мост Патона в сторону левого берега и при съезде с моста Метро в направлении центра столицы. Левый берег На Левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте в районе станции метро "Черниговская". Из-за аварии затруднено движение по Харьковскому шоссе и улице Привокзальной. Кроме того, пробки отмечены на выезде из Киева на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 17 декабря (google.com/maps) Напомним, 17 декабря в Киеве ряд троллейбусов изменили свой маршрут из-за ремонта проезжей части бульвара Тараса Шевченко. Отметим, провал асфальта на бульваре Тараса Шевченко произошел 16 декабря. В результате события из трех полос в сторону Бессарабской площади для движения открыта только одна.