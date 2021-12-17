Курс доллара на межбанке 17 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос в продаже на 8 копеек – до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке – до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже прибавил одну копейку и вырос до 30,81 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,2550 – 27,2750 грн/доллар, евро 30,8145 – 30,8371 грн/евро, российский рубль 0,3680-0,3684 грн/рубль. Отметим, 16 декабря торги закрылись в диапазоне: доллар 27,1750 – 27,1950 грн/доллар, евро 30,7811 – 30,8010 грн/евро, российский рубль 0,3691 – 0,3698 грн/рубль. Курс НБУ На 20 декабря 2021 Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до отметки 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек. Американская валюта существенно отыграла падение, которое было на прошлой неделе.