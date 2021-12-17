Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на завтра, 18 декабря, в Украине. В субботу будет влажно и облачно, возможны осадки, а противостояние антициклона и циклонов принесет в воскресенье сильный ветер.

Об этом она пишет в Facebook.

По ее словам, осадки будут зависеть от температуры воздуха в регионе, где-то будет снег, а где-то дождь.

В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом. На Николая в столице ожидается сильный штормовой ветер.

Температура воздуха ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем ​​в субботу около нуля, в воскресенье временно теплее до 3 градусов тепла.

Со вторника, с 21 декабря, как раз на день зимнего солнцестояния, в Украину начнут заходить ощутимые морозы, придет настоящее похолодание.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.