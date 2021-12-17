16 декабря Анджелина Джоли провела встречу с сенаторами, посвященную ряду вопросов ее благотворительной деятельности. Сейчас актриса занимается продвижением закона против домашнего насилия, поскольку нынешний президент США Джо Байден в своей предвыборной программе обещал помочь с его обновлением. В Капитолий 46-летняя знаменитость отправилась в базовые вещи, а позже появилась в аэропорту в не менее "глухом" наряде. Однако голливудской звезде удалось выглядеть не только стильно, но и невероятно сексуально . К западу голливудская актриса отправилась в черных прямых брюках со стрелками и сером джемпере, которые подчеркнули, в какой отличной форме звезда. А завершила образ черными ботильонами на невысоких каблуках. Легкий макияж и естественная укладка добавили лук мягкости и сделали более женственным. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) После экс-супруга Брэда Питта папарацци поймали в аэропорту Вашингтона. Для путешествия Анджелина выбрала классическое длинное пальто с поясом на талии, а на ноги надела те же ботильоны. Под верхней одеждой была видна плиссированная юбка из плотной ткани. В руках 46-летняя держала объемную бежевую сумку Salvatore Ferragamo, а на лицо надела защитную маску. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Jolie Fangie (@s0wjolie) Читайте также, какое платье есть в гардеробе всех королевских лиц – от Кейт Миддлтон до принцессы Дианы.