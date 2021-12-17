В Киеве проходит акция протеста ФОПов под Верховной радой. Участники протеста начали жечь файеры и устроили драку.

Кадрами в Telegram поделился народный депутат Алексей Гончаренко.

Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта, который треюут предприниматели. Они хотят принятия законопроекта №6376, предусматривающий отсрочку на один год до 1 января 2023 года расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал коллег «не обоср*ться» — не голосовать за инициативу проведения внеочередного заседания парламента, которое должно отсрочить введение кассовых аппаратов.