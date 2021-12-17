17 декабря почитается память святой великомученицы Варвары, которая является покровительницей для всех женщин. НАРОДНАЯ ПРАВДА публикует лучшие поздравления и открытки, с помощью которых вы можете поздравить своих знакомых Варвар с именинами.

Поздравление с Днем ангела на украинском языке

Твоє ім’я – найкраще із імен, Яким тебе благословила мати, І ангел взяв тебе під свій покров, Щоб до кінця життя оберігати! Хай він з тобою разом довгий шлях пройде, З тобою разом хай сумує і радіє, Ти вір йому, бо він не підведе, На нього завжди буде й є надія! *** Всю доброту, яка існує в світі, Всю радість, що живе серед людей, Найкращі, всі, що до вподоби, квіти Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день! Хай Матір Божа вас охороняє, В душі панує світла доброта, Ісус Христос здоров’я посилає На многії і благії літа! *** Хай ангел завжди тебе вберігає, І в усьому, завжди, тобі допомагає! Хай тобі Господь із неба, Додає усе що треба. Щоб добре серце мала, І усім допомагала, Розцвітала, багатіла, І з роками молоділа. Друзі щоб добра бажали, На роботі поважали, Щоби жити було мило, Щоб завжди була щаслива! *** Сонце із неба радісно сяє, Проміння для тебе в букетик збирає, Вітер шепоче, мов промовляє, Тебе з іменинами щиро вітає! Вечір приходить, небо темніє, Зорями небо твоє ім’я малює, Місяць в віконце твоє заглядає, Тебе з іменинами щиро вітає! *** Ангел вдoма в тебе був, Тoж мoлитву твoю чув, І на твoї іменини, Вже дарує щoхвилини: Пуд здoрoв’я і пуд віри, Кілограмів стo надії, Фунтів мільйон любoві, І кoхання не на слoві, А каратів так відерце, Радoсті у ваше серце, Ну і ще букет удачі, І дoбра у вашу вдачу! *** Бажаю людськoї пoшани. Здорoв’я міцногo, Кoхання палкoго. Щоб дoля твoя, Мов казка була. Щoб серце співало, Всяке лихo миналo. Щоб ангел охорoняв, Твoю душу і тілo. А Гoсподь щoб тобі пoсилав, Усе те, чoго ти прoсила. *** В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай тобі допомагає, Ангел покровитель! *** Свят у світі є багато. Лиш у тебе нині свято – Наймиліше від усіх: Привітання й дружній сміх – Все – тобі, усе – для тебе! Поглядає ангел з неба, На твоє веселе свято, Й ніби хоче нагадати, Що заступник в тебе є, На ім’я, як і твоє. Він тебе оберігає, Любить і застерігає: Добра будь та люби Бога, І молися до святого – Й кожен день свій іменин, Будь щаслива разом з ним! *** Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров’я, Мудрістю благословляє, Добром і любов’ю! *** Ім’я дивовижне на світі існує, І скажемо щиро – найкращим пасує. І той, кому Бог це ім’я посилає, В житті наче зіронька ясная сяє. Тож хочу нині я тобі побажати Тепло щирих друзів в житті відчувати, Коханою бути й любов дарувати! Вітаю з Днем Ангела! *** Щоб ваше здоров’я, як кремінь було, Щоб щастя сімейне його берегло, Щоб радість завжди була на порозі, А лихо в далекій і вічній дорозі. Хай поруч з вами Ангел ваш летить, Убереже вас від біди повсюди, Нехай несе вам радість кожна мить, І благодать Господня з вами буде. *** Хай добрий Ангел береже повік Вогонь зорі, що долею зоветься. Життя, неначе вишитий рушник, Багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, Нехай здійсняться тисячі бажань, Щоб доля дарувала тільки щастя, Ні грама бід, ні капельки страждань. Будьте завжди гарними і молодими, Бажанами, добрими і простими. Зажди усміхненими і милими, Зажди коханими і єдиними.

Короткие поздравления для смс

В день Ангела бажаю я любові І від душі успішних перемог, Натхнення, щастя світлого, здоров’я І хай тебе оберігає Бог! *** Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, Дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле. *** Ніжність небес нехай ангел дарує, Пензлем чарівним хай в серці малює, Світлі надії, мрії прекрасні, Щире кохання, радість і щастя! *** З днем ангела! Бажаю, щоб Ангел охоронець не спав, Твоє здоров’я оберігав, Багато щастя додавав, і що робити на вушко підказував! *** Хай ангел життя твоє оберігає, Біда нехай тебе не знає, Хай горе від тебе тікає, Друзі нехай не лишають. І щоб усім ворогам на зло Тобі завжди у всьому везло! *** Нехай в день ангела красою квітне світ, Стають життям усі найкращі мрії, Нехай дарує доля сотню літ, У щасті й радості, любові та надії! *** Хай кожен твій день буде схожий на диво, А доля хай буде безмежно щаслива, Хай здійсняться всі мрії і задуми всі, І все у житті буде на висоті! *** Нехай янголятко з небес вниз зійде, В долонях маленьких любов принесе, Метеликом ніжним у грудях твоїх, Кохання яскраве хай вічно горить! *** Хай Ангел від бід тебе захищає, І серце твоє від нудьги вберігає! Тебе ж вітаю в славний день, Бажаю сміху та пісень! *** День Ангела, який ти зустрічаєш, Хай радістю в життя твоє ввійде. І все хороше, про що мрієш, Хай збудеться і хай прийде!! (Источник)

Поздравления с Днем ангела и с Днем Варвары русском языке

В День святой Варвары Я зажгу свечу, И простой молитвы Слова я прошепчу. Не прошу я славы, Власти и богатства, Детям и родителям Прошу здоровья, счастья. Милости, защиты Я прошу для них, Сохрани, Святая, Любимых и родных. В день Святой Варвары К небесам взываю, Услышь и помоги, Заступница святая. *** Сегодня День святой Варвары Все отмечаем мы недаром, Она красавицей была И миру истину несла! Пусть вам святая помогает, От бед лихих оберегает, В душе пребудет благодать, Чтоб вам вовек не унывать! *** Ты красавица, Варвара, Пусть звенит твой яркий смех! Неземные твои чары Очаровывают всех! Будь Варварою хранима, Что на небесах живет! И люби, и будь любима, Пусть душа твоя поет! *** С Днем святой Варвары поздравляю! Пусть она тебя от горя бережет, Блага пусть по жизни окружают, Пусть душа спокойствием цветет. Небеса пускай прозрачны будут, Исполняются твои мечты. Бог тебя пусть не осудит, Дарит море теплоты. *** Я Варвару, Вареньку Поздравляю с праздником И желаю я тебе Счастья, радости в судьбе. Чтобы все тебя любили, Каждый день цветы дарили, Чтоб ты чаще улыбалась, Над проблемами смеялась. Шла по жизни с ветерком, Чтоб давалось всё легко. Будь счастливой, не грусти, Ангел пусть хранит в пути. Напомним, в этот день женщины и девушки гадают.