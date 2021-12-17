На протестах ФОПов под Верховной Радой пострадала одна из участниц, двух человек забрали в полицию.

Об этом сообщает полиция Киева.

Протесты уже завершены. За нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции доставлены два человека.

«С ними общаются следователи и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Кроме того, одна из участниц акции получила телесное повреждение во время стычки с полицией, когда протестующие блокировали движение машины и бросали файеры. Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль.

https://www.youtube.com/watch?v=IYUAvcKJOiM

Народные депутаты провалили отсрочку обязательного ввода кассовых аппаратов для ФОПов до 2023 года.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал коллег «не обоср*ться» — не голосовать за инициативу проведения внеочередного заседания парламента, которое должно отсрочить введение кассовых аппаратов.

В Украине планируют пересмотреть правила для физлиц-предпринимателей на едином налоге. Авторы законопроекта объясняют, что всех, чья деятельность считается высокодоходной, заставят заплатить больше налогов. Документ рассматривается комитетами Рады, после чего будет вынесен в сессионный зал парламента.