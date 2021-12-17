На протестах ФОПов под Верховной Радой пострадала одна из участниц, двух человек забрали в полицию.
Об этом сообщает полиция Киева.
Протесты уже завершены. За нарушение правопорядка в Печерское районное управление полиции доставлены два человека.
«С ними общаются следователи и впоследствии их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Кроме того, одна из участниц акции получила телесное повреждение во время стычки с полицией, когда протестующие блокировали движение машины и бросали файеры. Также сообщается, что поврежден служебный автомобиль.
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