В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.
Шмыгаль напомнил, что в стране повысили новые пенсии. Также осуществили надбавки за сверхурочный страховой стаж и с 1 декабря повысили минимальную пенсию для имеющих полный страховой стаж до 2,6 тыс. гривен.
Кроме того, в результате масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен до своих выплат.
Кому еще повысили:
на 300 гривен тем, кто имеет полный стаж;
на 200 гривен работающим пенсионерам;
на 2 тыс. гривен военным пенсионерам;
на 2,3 тыс. гривен повышены пенсии для чернобыльцев с инвалидностью;
на 400 гривен для лиц от 75 до 85 лет.
По словам премьера, то в результате повышений, уже в декабре средняя пенсия составляет почти 4 тыс. гривен.
Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 2022 года ужесточаются требования к выходу на пенсию по возрасту в 60, 63 и 65 лет.
Как сообщалось ранее, у некоторых украинок могут быть проблемы с пенсией. В Пенсионном фонде говорят, что речь идет о тех женщинах, которые развелись — нужно подтвердить девичью фамилию.
На портале государственных электронных услуг «Дія» запустили семь новых функций. Сейчас там можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года — украинцев ждет несколько этапов повышения пенсий и индексация.