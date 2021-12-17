В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Шмыгаль напомнил, что в стране повысили новые пенсии. Также осуществили надбавки за сверхурочный страховой стаж и с 1 декабря повысили минимальную пенсию для имеющих полный страховой стаж до 2,6 тыс. гривен.

Кроме того, в результате масштабной индексации почти 8 млн украинцев получили еще по 300 гривен до своих выплат.

Кому еще повысили:

на 300 гривен тем, кто имеет полный стаж;

на 200 гривен работающим пенсионерам;

на 2 тыс. гривен военным пенсионерам;

на 2,3 тыс. гривен повышены пенсии для чернобыльцев с инвалидностью;

на 400 гривен для лиц от 75 до 85 лет.

По словам премьера, то в результате повышений, уже в декабре средняя пенсия составляет почти 4 тыс. гривен.

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», с 2022 года ужесточаются требования к выходу на пенсию по возрасту в 60, 63 и 65 лет.

Как сообщалось ранее, у некоторых украинок могут быть проблемы с пенсией. В Пенсионном фонде говорят, что речь идет о тех женщинах, которые развелись — нужно подтвердить девичью фамилию.

На портале государственных электронных услуг «Дія» запустили семь новых функций. Сейчас там можно дистанционно оформить пенсию, субсидию и получить ряд справок.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, как повысится размер пенсионных выплат с декабря 2021 года — украинцев ждет несколько этапов повышения пенсий и индексация.