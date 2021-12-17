На Банковой анонсировали создание координационного энергетического штаба. В этой связи сегодня состоится брифинг. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента. "17 декабря в 17:30 (ориентировочно) начнется брифинг по созданию координационного энергетического штаба", — говорится в сообщении. Однако подробностей о штабе в настоящее время нет. Напомним, вчера председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко не исключил, что сильные морозы в феврале могут создать проблемы в отопительный сезон. При этом он заявлял, что отопительный сезон в Украине продолжается в нормальном режиме.