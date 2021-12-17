В пятницу, 17 декабря, прошла встреча министров обороны северных и Балтийских государств. В частности, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы. "Наше единство и поддержка Украины остаются крайне важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными способами – политическими, экономическими и военными", – заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс. При этом он подчеркнул, что страны должны быть готовы к тому, что ситуация в Украине может обостриться. Министры обороны стран Северной Балтии согласились с тем, что цели России в регионе остаются агрессивными и наращивание российских сил на границе с Украиной еще раз подтвердило это. "Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, а условия и требования предъявляются ко всему НАТО. Это совершенно неприемлемо. Любой диалог с Россией может состояться только на условиях, поставленных Западом", — заявил замминистра.