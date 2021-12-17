"Новая почта" сообщила украинцам об изменении своего привычного графика работы. Это связано с тем, что впереди нас ждут большие праздники – Рождество и Новый год 2022 года. Подробный график работы "Новой почты" во время новогодних и рождественских праздников — смотрите в нашем материале ниже. Какой график работы "Новой почты" на праздники Коррекция во время новогодне-рождественских праздников затронула как отделения, так и услуги адресной доставки "НП". Они будут работать по следующему графику: 25 и 27 декабря – по своему обычному расписанию 31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения) 1 и 7 января 2022 года – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки клиенты НП получить смогут. 3 января 2022 — по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения) Украинцы могут уточнить подробный график работы конкретного отделения в разных городах, время прибытия отправления и время приема — по этой ссылке: https://novaposhta.ua/timetable Напомним, ранее в МОН Украины рассказали о графике зимних каникул, сколько будут отдыхать школьники и когда. Также мы писали о том, что появился график выходных на "декабрьское" Рождество, и стало известно, сколько украинцы будут отдыхать и придется ли отрабатывать.