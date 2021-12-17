17 декабря нардеп от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с трибуны Верховной Рады заявил, что его политическая сила готова сложить мандаты.

По его мнению, это лишит парламент конституционного большинства (300 голосов) и запустить процесс досрочных выборов.

Отметим, во фракцию ОПЗЖ входят 44 нардепа, и сложение всех их мандатов не поможет запустить процесс переизбрания украинского парламента.

Народный депутат от «ЕС» Артур Герасимов повторил «трюк» бывшего президента Украины Петра Порошенко и также ворвался в студию телеканала «Рада».

Бывший президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко устроил скандал в прямом эфире телеканала «Рада». Он ворвался в студия, обвиняя редакцию в том, что канал перезапустили в интересах Банковой.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, выступая с трибуны парламента, оговорилась, назвав пятого президента Петра Порошенко Владимиром Зеленским.