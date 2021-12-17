Генеральный прокурор Ирина Венедиктова возбудила уголовные производства в отношении двух народных депутатов от фракции «Слуга народа» Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также в отношении члена фракции «Европейская солидарность» Михаила Забродского.

Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на запрос журналиста «Слово и дело».

«По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных по предварительной квалификации уголовного правонарушения по части 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)», – говорится в письме.

Несколько месяцев назад генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще пяти людям по делу о завладении земельными участками в городе.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов «референдума» 2014 года в Донецкой области. Мужчина призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР».

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Речь идет о Тарасе Козаке.