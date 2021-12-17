Народные депутаты провалили отсрочку обязательного ввода кассовых аппаратов для ФОПов до 2023 года.

17 декабря должно было пройти соответствующее голосование, но законопроект №6376 не смогли даже внести в повестку дня (за это проголосовали только 102 политика).

Напомним, авторы документа хотели отсрочить ввод кассовых аппаратов для ФОП на один год. При этом 17 декабря проходило последнее пленарное заседание парламента в 2021 году, что означает, что с 1 января 2022 года частным предпринимателям придется пользоваться кассовыми аппаратами.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия призвал коллег «не обоср*ться» — не голосовать за инициативу проведения внеочередного заседания парламента, которое должно отсрочить введение кассовых аппаратов.

В Украине планируют пересмотреть правила для физлиц-предпринимателей на едином налоге. Авторы законопроекта объясняют, что всех, чья деятельность считается высокодоходной, заставят заплатить больше налогов. Документ рассматривается комитетами Рады, после чего будет вынесен в сессионный зал парламента.