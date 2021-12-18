Американская компания Google анонсировала операционную систему Android 12 для слабых смартфонов. А Boeing планирует построить первый самолет, объединив своих инженеров и роботов в метавселенной. РБК-Украина собрала главные новости из мира технологий. Apple может стать первой компанией стоимостью в 3 трлн долларов На этой неделе стоимость акций Apple поднялась на 1% и капитализация достигла 2,96 трлн долларов. Ожидается, что в ближайшее время она пробьет отметку в 3 трлн. Таким образом, стоимость одной компании может превысить ВВП таких стран, как Британия и Индии – по 2,9 трлн долларов. Apple оставила позади американских технологических гигантов Microsoft (2,6 трлн.), Alphabet (1,9 трлн.) и Amazon (1,7 трлн. долларов). Представлен Android 12 Go Тем временем Google представил подробное описание Android 12 Go – мобильной операционной системы для смартфонов начального уровня. В частности, в новой ОС увеличена скорость запуска приложений, анимация стала плавнее, ожидается прирост автономности.

Фото: Google готовит Android 12 для слабых смартфонов (blog.google) В настройках Android 12 Go появился отдельный пункт со статистикой по запросам различных приложений на доступ к тем или иным функциям смартфона. Пользователи также смогут узнать использование приложения камеры или микрофона, обратив внимание на миниатюрный индикатор в верхнем правом углу экрана. Первые коммерческие устройства под управлением Android 12 Go появятся на рынке в 2022 году. Boeing построит самолет в метавселенной Американский производитель самолетов Boeing намерен построить первый авиалайнер в метавселенной. Переход в цифровую экосистему планируется через два года. В частности, планируется объединить все операции по разработке, производству и обслуживанию самолетов в единой цифровой экосистеме. В этой экосистеме работать над самолетами смогут механики, находящиеся в разных точках мира, с помощью очков дополненной реальности HoloLens, а сборка будет производиться с использованием роботов, способных общаться между собой. В центре нового подхода к строительству будет находиться "цифровой двойник" самолета (его подробная виртуальная трехмерная копия). А все данные о лайнере, включая информацию о деталях и требованиях и тысячах страниц сертификационной документации, свяжет воедино одна "цифровая нить". На Марсе нашли большие залежи льда Группа ученых Европейского космического агентства и Роскосмоса обнаружила обширные залежи льда на Марсе. Данные были собраны орбитальным аппаратом Trace Gas Orbiter миссии "ЭкзоМарс". Сообщается, что залежи льда были обнаружены в обширной системе каньонов Марса – Долине Маринер. Предполагается, что если весь найденный водород находится в виде водяного льда, то это соединение может составлять до 40% приповерхностного материала в этом районе. Район с высоким содержанием водорода по размеру равен территории Нидерландов. Самолет на водороде сможет пролететь полмира без дозаправки Ученые из Британского института аэрокосмических технологий в рамках проекта FlyZero разработали концепт самолета на жидком водороде. Предполагается, что он не только сократит выбросы углеродного газа в атмосферу, но сможет летать на такие же большие дистанции, как и традиционные самолеты. Согласно концепту, лайнер сможет без пересадок доставить 279 пассажиров из Лондона в Сан-Франциско или соединить любые два аэропорта земли максимум с одной остановкой. Дальность полета концептуальной модели составит 9723 километра. Это меньше, чем у существующего самолета Dreamliner, способного перевезти 242 пассажира на расстояние 13 950 километров. Но на стороне водородной модели нулевые выбросы CO2.