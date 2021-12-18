Австрия из-за угрозы распространения штамма "Омикрон" с 20 декабря позволит въезд в страну только полностью привитым и переболевшим коронавирусом. При отсутствии бустерной дозы необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии. "Так называемое правило 2-G (вакцинированное или переболевшее) вступит в силу для въезда в Австрию с 20 декабря. ПЦР-теста уже недостаточно", — подчеркнули в МИД. Для въезда в страну необходимо предъявить один из двух документов: сертификат о вакцинации; справку о перенесенной инфекции. Граждане Австрии и других стран Евросоюза, не вакцинированные или не переболевшие коронавирусом, должны пройти Электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Он может быть завершен через пять дней при условии отрицательного ПЦР-теста. Как пояснили в Министерстве здравоохранения Австрии, ограничения вводятся для предотвращения распространения штамма "Омикрон". Срок действия ПЦР-теста при въезде не должен превышать 72 часов. Отметим, что в Австрии признают сертификаты о вакцинации от коронавируса только препаратами, одобренными Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. Детальнее о новых правилах въезда в страну можно узнать на сайте МИД Австрии по ссылке. Напомним, с февраля 2022 года в Австрии вводится обязательная вакцинация от коронавируса, отказывающиеся штрафовать ежеквартально.