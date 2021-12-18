Вооруженные формирования РФ семь раз нарушали режим прекращения огня в Донбассе. В результате обстрелов ранения получил военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС). "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — говорится в сообщении. Возле Водяного, Южного и Троицкого противник применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. В районе Широкиного боевики пустят в действие беспилотник, с помощью которого был свергнут выстрел ВОГ-17. Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из гранатометов разных систем. В результате вражеских обстрелов ранения получил один украинский военный. Его эвакуировали в госпиталь. Его состояние – удовлетворительное. Напомним, за прошедшие сутки, 17 декабря, пророссийские боевики 4 раза обстреливали позиции ООС.