19 декабря 2021 мы отпразднуем любимый праздник взрослых и детей — Николая Чудотворца, который называют Зимним Николаем, Николаем Чудотворцем, Николаем Угодником. В этот день нужно обязательно обрадовать младших членов семьи подарками или вкусностями, положенными под подушку от имени святого. А что запрещено делать в этот праздник – узнайте из нашего материала Styler ниже. Что нельзя делать на День Святого Николая Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием (шить, вязать, вышивать), стиркой, уборкой. Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят — это большой грех. Ругаться, злословить, злиться, выплескивать негативные эмоции, желать кому-нибудь зла. Допускать грязь и беспорядок в доме – убрать следует накануне. Нарушать Рождественский пост (есть мясо, яйца, масло, пить молоко). Но в праздник можно позволить себе рыбу и морепродукты. Стречь волосы. Просить взаймы. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не потерять финансовую удачу на весь следующий год. Что нужно сделать в большой праздник, важные традиции Николай Чудотворец прославился как защитник обездоленных, больных и нуждающихся. Издавна Николаю молились земледельцы, скотоводы и рыбаки, последних он защищал от опасностей на воде. Утро 19 декабря посвящали праздничным молитвам, а вечером собирались за большим столом в кругу семьи, на котором должны присутствовать песни, рыба. Ранее, начиная с 19 декабря, разрешалось свататься. А если девушка мечтала о встрече с суженым и замужеством, она читала Святому Николаю молитвы. Детям прятали подарки под подушку. Если ребенок отличался воспитанием и сообразительностью, ему дарили что-нибудь вкусное. А непослушным под подушки клали прутья. В День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы она выглядела нарядно и красиво. Раньше мы писали, сколько выходных нас ждет Новый год и Рождество, и придется ли отрабатывать.