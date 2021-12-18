Украинская певица и главная героиня 2-го сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич поразила поклонников откровенной фотосессией в роскошных гостиничных интерьерах. Эффектными снимками, а также своим инсайтом, артистка поделилась в Instagram. На кадрах, сделанных в бутике-отеле в Киеве, Огневич предстала в белом мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Соблазнительный наряд выгодно подчеркнул точеные формы исполнительницы. Она дополнила эффектный образ бежевыми туфлями на каблуке, серьгами-вырубками и красивой укладкой локонами. Также Злата сделала выразительный макияж с терракотовой помадой. Звездная красавица тошно раскинулась на кровати в комнате с красными стенами.

Злата Огневич пленила эффектной "постельной" съемкой в мини-платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich) В подписи экс-холостячка поделилась с фанатами своим инсайтом о душевной боли. "Делаюсь с вами инсайтом. Всякая душевная боль похожа на туман, который скрывает от нас истину. В тумане ведь совершенно невозможно полноценно функционировать, как и при боли душевной. Можно лишь шаг за шагом выбираться из этого тумана, не зная точно, когда же он закончится, но зная, что ЗА НИМ – прекрасное место. Оно прекрасно хотя бы потому, что весь туман уже позади”, – написала Огневич. Фолловеры выкупали певицу в комплиментах, а многие также отметили, что хотели бы видеть ее с участником "Холостячки 2" Максимом Тарапатой. А впереди — Злата Тарапата Стою с плакатом "Тарапата" Мы за Злату Тарапату и маленьких Тарапатят Утонченная, женственная, милая, нежная красавица! Златочка, ты права!!! Отличный Инсайт! Какие красивые глаза Шикарные ножки, красотка Zlata Не могу отвести глаз, ты просто шикарна Очень красивая, умная, талантливая девушка! Вы обязательно будете счастливым с достойным Вас человеком! А вы достойны лучшего! Классный образ Такая сексуальная Очаровательная девушка!!! Вы здесь похожи на Монику Белучи Напомним, ранее Злата Огневич рассказала об идеальной картине жизни и отношениях. Мы также писали, что победитель "Холостячки 2" Задворный резко высказался об Огневиче и обвинил ее в волне хейта в свой адрес.