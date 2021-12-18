Украинская певица Оля Полякова безумно загружена перед новогодними праздниками – концерты, корпоративы, съемки и участие в крупных телепроектах. Артистка показала фигуру в боде и рассказала, что с ней сделал столь жесткий график. Новое фото звезда опубликовала в своем Instagram. Полякова отражена в гримерке в боде телесного цвета, позволяющего рассмотреть ее фигуру – и так весьма стройная певица заметно похудела. Исполнительница дополнила образ туфлями на шпильке, а также красивой укладкой локонами и макияжем с черными стрелками и малиновой помадой.

Оля Полякова похудела из-за напряженного рабочего графика (фото: instagram.com/polyakovamusic) "Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", — поделилась Оля. Поклонники же сочли, что звезда просто в идеальной форме, и засыпали ее комплиментами в комментариях. Зато красивая у меня тоже график, но мне срочно нужна такая же талия вы в идеальной форме Оля! Как обычно на высоте! Охххх, вот это я понимаю фигурку. Никакого пафоса – чистый кайф Фигура огонь Супер Оленька. отлично выглядишь! Талия огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в нее вложено. Боже Оля, какая грация Ох и шикарна просто Ради такой талии можно и понервничать Очень красивая женщина Идеальная женщина в идеальной форме Хорошая чертовка! Сказочная женщина! Напомним, ранее Оля Полякова в супероткровенном платье засветила свои прелести.