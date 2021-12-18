Коронавирусная болезнь, которая может проходить с легкими симптомами, в результате может привести к дальнейшим осложнениям, госпитализации и попаданию в реанимацию. О таких рисках самолечения предупредила иммунолог из Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика Татьяна Бондаренко. Об этом передают "Факты". Она обратила внимание, что один из факторов, влияющих на летальные случаи в результате COVID-19 – это поздние обращения пациентов за помощью к врачам, и их желание просто переждать болезнь. "Хотя смертельные случаи часто обусловлены сопутствующими заболеваниями, которые отягощают течение инфекции, но причина еще и в том, что многие люди поздно обращаются за медицинской помощью", — отметила доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии университета. Среди симптомов, от которых могут легкомысленно отмахиваться зараженные, не обращают внимания и часто переносят "простуду" на ногах, она выделила: кашель, заложенность носа, невысокое повышение температуры. "А потом попадают в стационар, причем сразу в реанимационное отделение. Преодолеть вирус, свирепствующий в организме, трудно: он повреждает легкие, ухудшает работу сердца", — предупредила Бондаренко. Также иммунолог назвала категории граждан, для которых коронавирус представляет особую опасность. "Для пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания — сахарный диабет, лишний вес, заболевания бронхолегочной системы, кардиологические недуги, проблемы со свертыванием крови, если есть склонность к ее сгущению и развитию тромбоза", — рассказала она. Врач добавила, что таким людям нужно вакцинироваться от коронавируса в первую очередь, чтобы в случае болезни легче перенести недуг. Ранее врач назвала опасные признаки после перенесенного COVID-19 без симптомов и пояснила, что сигнализирует о необходимости пройти комплексное обследование. Добавим также, что перед этим украинский инфекционист назвал симптомы "Омикрона" и рассказал, на что родителям обратить внимание.