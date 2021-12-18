На католическое Рождество на столе традиционно должно быть не менее 12 блюд. Вся семья собирается за праздничным столом. Какие блюда обязательно должны быть на рождественском столе читайте в нашем материале ниже. Рождество 25 декабря отмечают в 140 странах мира. В сочельник, 24 декабря, обычно соблюдают строгий пост. А вот после восхода первой вечерней звезды вся семья собирается за праздничным столом. На столе обязательно должно быть гулять – традиционно ее готовят из вареной пшеницы с добавлением мака, меда, орехов и сухофруктов. За праздничный стол обычно приглашают кого-то одинокого или бедного – чтобы накормить в большой праздник ближнего. А также за столом должно быть одно место не занятым – для путника, который в торжественный вечер оказался в пути. Это связано с легендой и Христе, которому не хватило места за столом. Многие католики готовят на Рождество сразу два первых блюда – это Рождественский борщ и грибной суп . В первом блюде обязательно должна быть свекла, сельдерей, лук и капуста, а второе готовится из белых грибов. Также на стол ставят вареник – с сыром, картофелем и грибами. Их подают слегка поджаренными и приправленными луком. Частой гостьей на рождественском столе становится капуста – обычно это тушеное блюдо с добавлением гороха и грибов, пирожки с капустой и закуски из квашеной капусты. Рыба – также частый гость на рождественском столе. Это могут быть холодные закуски в виде сельди или тушеная рыба с тертой морковью, сельдереем, петрушкой, луком и томатами. Еще одно рыбное блюдо на Рождество – заливная рыба . Чаще используют карпа. Если в семье не любят заливное, то карпа поджаривают или запекают в духовке. Клецки подают на Рождество не только в Украине, но и во многих других странах. Они сделаны из домашнего теста с семенами мака, сушеными фруктами и медом. Обязательно ставят на стол Рождественский хлеб и маковый пирог . Это домашняя выпечка с цукатами. Также выпекают пряник – с кардамоном, анисом, мускатным орехом и гвоздикой. Еще один обязательный атрибут праздничного стола – компот из сухофруктов (узвар) – туда добавляют сушеные яблоки, сливы, груши, изюм, абрикосы и инжир. Традиции в других странах В Англии Рождество не обходится без индейки и ромового пудинга. Во Франции обязательно готовят паштет из печени, устриц и творога. В Дании Вас угостят уткой или гусьем, а вместо кутьи на стол ставят сладкую рисовую кашу с изюмом и корицей. В Китае христиане обязательно запекают утку по-пекински, а испанцы зажаривают на вертеле молодого поросенка и ставят на стол много морепродуктов. В Португалии на стол ставят соленую тушеную щепу. Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя дарить детям в день Святого Николая. А также рассказывали, сколько будут отдыхать школьники на зимние праздники.