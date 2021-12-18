Боксер Василий Ломаченко отстранен от бокса на неопределенный срок. Такое решение приняла атлетическая комиссия штата Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Box Rec. Причины такого решения пока неизвестны. Аналогичное решение Атлетическая комиссия приняла и в отношении гонца Ричарда Комми, которого Ломаченко победил в ночь на 12 декабря. Отметим, что устранение боксера после боя – обычная практика, если спортсмен побывал в нокдауне или был нокаутирован. Это делают для сохранения здоровья боксера. Бой Ломаченко – Комми прошел на арене "Мэдисон-Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Украинец уверенно победил единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108.