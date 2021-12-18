В Украине зафиксирован штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве дали рекомендации, как обезопасить себя. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава. В Минздраве отметили, что сейчас известно не так много фактов о новом штамме. "Именно поэтому призываем не распространять непроверенную информацию, в частности, по поводу неэффективности вакцины против COVID-19", — говорится в сообщении. Эффективными профилактическими мерами против "Омикрона" остается использование защитных масок, соблюдение дистанции и регулярное мытье рук. Первый случай "Омикрона" Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. В настоящее время пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование данного случая и дополнительное обследование контактных лиц.