С наступлением нового года украинцев ждут важные изменения. Повышение соцвыплат и тарифов, обязательные кассовые аппараты для ФЛП, вступление в силу ряда законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в январе 2022 года. Подробно о том, что изменится в новом году – в материале РБК-Украина. Зарплаты и прожиточный минимум В 2022 году размер минимальной заработной платы вырастет на 200 гривен. Очередное повышение выплат до 6700 гривен заложено в госбюджете с 1 октября. К этому времени уровень минимальной зарплаты будет составлять 6500 гривен. Величина прожиточного минимума в новом году будет изменяться дважды. На 1 января 2022 года его размер останется на уровне 2393 гривны . С 1 июля прожиточный минимум будет составлять 2508 гривен , с 1 декабря – 2589 гривен. Для основных групп населения: детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2100 гривен, с 1 июля – 2201 гривна, с 1 декабря – 2272 гривны; детей от 6 до 18 лет: с 1 января – 2618 гривен, с 1 июля – 2744 гривны, с 1 декабря – 2833 гривны; трудоспособных лиц: с 1 января – 2481 гривна, с 1 июля – 2600 гривен, с 1 декабря – 2684 гривны; лиц, потерявших трудоспособность: с 1 января – 1934 гривны, с 1 июля – 2027 гривен, с 1 декабря – 2093 гривны. Пенсии повысят в несколько этапов В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения в следующие сроки: с 1 января возрастут пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью; 1 марта будет проведена ежегодная индексация пенсионных выплат; с 1 марта пенсионеры в возрасте от 80 лет дополнительно начнут получать ежемесячную доплату 500 гривен, лица в возрасте от 75 лет – по 400 гривен; 1 апреля перечислят пенсии работающим пенсионерам; 1 июля размер минимальной пенсии увеличится до 2073 гривен в связи с ростом прожиточного минимума; с 1 октября будет увеличен гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по трудовому стажу; с 1 октября предусмотрено начало выплат "возрастной" надбавки для пенсионеров от 70 лет – по 300 гривен. с 1 декабря – повышение минимальной пенсии до 2093 гривен после увеличения прожиточного минимума. Выплаты учащимся заведений профессионального среднего и высшего образования в новом году существенно возрастут. 1250 гривен будут получать студенты заведений профессионального и профессионально-технического образования. 1510 гривен составит стипендия учащихся профессиональных учреждений на квалификацию "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр". Студенты вузов будут получать стипендию 2000 гривен. Зарплата врача – минимум 20 тысяч гривен Повышение заработной платы врачам нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Сотрудники заведений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300 до 500%. Размер надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения. Однако с учетом доплат уровень зарплаты медика не может быть ниже: 13,5 тысячи гривен – для среднего медперсонала (специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием); 20 тысяч гривен – для врачей и лиц с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения. Использование кассовых аппаратов станет обязательным 1 января 2022 вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Срок его введения был отложен на год из-за протестов представителей бизнеса. Кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФЛП, являющихся плательщиками единого налога 2-4 групп. Предприниматель может самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратное РРО или программное (ПРРО). Государственная налоговая служба предлагает бесплатное ПО, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android (iOS – в разработке). В дальнейшем такое устройство можно использовать в качестве кассового аппарата. Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО будут составлять от 100% от стоимости проданного товара до 150% от стоимости товара – при повторном нарушении. Повышение налогов В случае подписания президентом принятого ВР закона об изменениях в Налоговый кодекс с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также возрастут налоги для бизнеса в аграрной сфере. Доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих – по ставке 18%. Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение — дачные и садовые участки, земли в использовании физлиц в пределах населенных пунктов, земли запаса. Доход при продаже сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат будет облагаться ставкой 18%. Предприниматели, занимающиеся разведением домашних птиц (за исключением кур), будут исключены из 4-й группы плательщиков единого налога. Юридические лица-руководители с налоговым долгом будут ограничены возможностью выезда за пределы Украины. Закон о национальном сопротивлении Для повышения обороноспособности страны и использования для этого наиболее широкого потенциала государства в Украине формируется национальное сопротивление. Закон об основах нацсопротивления начнет действовать с 1 января 2022 года. Национальное сопротивление включает Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, общевоенную подготовку населения. Силы территориальной обороны комплектуются во время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты. Военные части территориальной обороны будут размещаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч человек. Подготовка населения к национальному сопротивлению предполагает проведение общевоенной подготовки граждан. Изначально будет проводиться в школах, летних детских лагерях . Базовую подготовку в формате учебного собрания, курсов, занятий будут проходить граждане в возрасте от 18 лет, которые не служат в ВСУ, правоохранительных органах и других военных формированиях. Тарифы на газ С 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 грн. без НДС за распределение 1 кубометра голубого топлива. Самая большая стоимость у "Черновцыгаза" — 2,14 грн/куб.м, тогда как тариф "Киевгаза" будет на уровне — 0,33 грн/куб.м. В то же время цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года , согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену. Цены на проезд Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 января останется неизменной, но весной цены могут вырасти с 8 до 20 гривен за поездку. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы не будут пересматривать. При этом в КГГА опубликовали проект распоряжения по запланированным ценам на проезд в коммунальном транспорте: 20 гривен – разовый билет на метро, ​​автобус, троллейбус, трамвай; 12 гривен – проезд за "Картой киевлянина"; 15 гривен – цена за билет при покупке 50 поездок на электронный билет. Расширение списка профессий для обязательной вакцинации Минздрав еще раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022 года. В него внесли работников: органов местного самоуправления; заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальные предприятия, учреждения и организации. В списке профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци", чиновники, а также персонал учебных заведений. Бустерная прививка от COVID-19 Третья доза вакцины от коронавируса может оказаться обязательной в 2022 году. Принятие соответствующего решения по окончательным рекомендациям ВОЗ и ЕС ожидается в январе. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, третья прививка от СOVID-19 будет наиболее актуальна для лиц с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован – более 9-10 месяцев. Дополнительная доза усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом. Стоит отметить, что с 13 декабря 2021 Минздрав разрешило вакцинацию от коронавируса третьей дозой при условии, что для этого есть медицинские показания (онкология, ВИЧ и др.). Напомним, Кабмин снова продлил действие адаптивного карантина. Ограничения из-за коронавируса будут действовать в Украине как минимум до 31 марта 2022 года.