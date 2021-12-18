Обнародованы новые доказательства наращивания российских войск на границе с Украиной. Издание Medium обнародовало спутниковые снимки и фотографии мест дислокации военных в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medium. Спутниковые снимки и фотографии перемещения русских войск были сделаны DFRLab с 9 по 14 декабря и переданы Medium. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и русских военных под Курском и Брянском. Также, согласно новым данным, движение войск России подмечено вблизи границы с Беларусью, недалеко от северной границы Украины. "Учитывая большое количество оборудования, которое накапливается у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, можно предположить, что есть несколько других скрытых небольших лагерей, таких как разбросанных по Курской и Брянской областях", — отмечает издание. Издание отмечает, что DFRLab использовал общедоступные спутниковые снимки. Это позволило отметить несколько случаев движения российской военной техники, подвергающихся проверке, к украинской границе и на территории оккупированного Крыма.

Фото: появились новые доказательства наращивания российских войск на границе с Украиной (medium.com) Напомним, по данным разведки США, Россия продолжает наращивать войска на украинской границе. Как отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, российский лидер Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.