Победитель 2 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Задворный принял решение расстаться с главной героиней Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Подобная новость вызвала настоящий скандал на постшоу проекта и с тех пор на мужчину выливаются тонны хейта в сети. На своей странице в Instagram Задворный в сторону ответил на вопросы подписчиков – в том числе и о том, как он сейчас относится к певице. Андрей заявил, что совсем не унывает по ней и не испытывает никаких приятных чувств. Мужчина не поверил в искренность слез Златы – по его мнению, они были наигранными, чтобы вызвать жалость. "Никаких теплых чувств не испытываю. Особенно после просмотра постшоу и некоторых эпизодов в посту, который был после него, слезы в состор… Меня за это закачают, но эти слезы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие, а у меня это полетело пулей. После этих слез все дерьмо вылилось на меня. То есть произошел переворот хейта своего за весь сезон на меня", — признался мужчина, намекая на то, что получает негативные комментарии по вине Златы.

Победитель "Холостячки 2" считает, что получает еще больше хейта из-за действий Златы Огневич (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii) Победитель шоу добавил, что не отказывается от своих слов о том, что ему было больно проживать расставание, но не понимает, почему его так сильно ненавидят. "Негатив такой, будто бросил женщину, отобрал у нее квартиру и деньги украл, еще и двоих детей "заложил" и оставил ее саму. Мы встречались полтора месяца. Развелись абсолютно нормально, да по моей инициативе, но по-человечески. я ничего не сделал такого, чтобы вы настолько меня купали в дерьме", — возмутился Задворный. Огневич пока никак не отреагировала на "наезды" бывшего возлюбленного. Напомним, ранее победитель "Холостячки 2" Задворный ответил на хейт из-за разрыва с Огневич и заявил, что ему не в чем оправдываться. Также мы писали, что "холостячка" Злата Огневич рассказала об идеальной картине жизни и отношениях.