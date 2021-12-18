Президент РФ Владимир Путин хочет письменных гарантий по неуступлению Украины в НАТО. В Министерстве обороны Украины это прокомментировали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала". "Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", — сказала она. По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений, и Путин это очень хорошо осознает. И поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если цель стоит задача усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать — чтобы выиграть что-то меньшее, выдвигают большее требование", — заявила она . Напомним, Зеленский ответил, готова ли Украина отказаться от вступления в НАТО в обмен на отвод войск РФ.