В Украине пенсии могут лишить определенный ряд граждан. В частности, речь идет о переплатах, когда пенсионер несвоевременно уведомил Пенсионный фонд Украины о факте трудоустройства. Об этом сообщает сайт "На пенсии". Почему пенсионеров могут лишить выплат Отмечается, если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышения. Поэтому если он трудоустроился, то проведение перерасчета с увеличением размера прожиточного минимума не предусмотрено. К тому же неработающим пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка в размере 150 грн. А при трудоустройстве выплата надбавки прекращается. Если получатель пенсии за выслугу лет трудоустраивается по специальности, выплата пенсии вообще должна прекратиться. Кроме того, в случае трудоустройства и при назначении или перерасчете пенсии лицо уведомляют о его обязанности в течение 10 дней подать данные об этом в органы Пенсионного фонда. Если пенсионер сам не сообщит об этом органу, то информация все равно станет известна ПФУ. Согласно ч. 1 ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставление страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером в добровольном порядке. В противном случае они взимаются на основании решений территориальных органов или в судебном порядке. Ранее мы сообщали, что Украина вводит накопительную пенсию. Также мы писали, что в Украине пенсионеры могут столкнуться с проблемами при получении выплат.