В Северодонецке патрульный полицейский Михаил Бойко в свой выходной день героически спас ребенка, который находился в горящей квартире. Об этом сообщает патрульная полиция Украины. Так, инцидент произошел вчера, 17 декабря, на улице Первомайской. Отмечается, что полицейский вышел на пробежку, но получил звонок от жены. Она рассказала, что произошел пожар в их подъезде. Патрульный побежал туда и узнал от соседей, что в горящей квартире находится ребенок и слышны крики и плач. Он бросился на спасение и до прибытия пожарных выбил замок двери. Там он увидел на полу без сознания мальчика. Поэтому он взял ребенка на руки и вынес его в подъезд, где стояли люди.

Полицейский в свой выходной спас ребенка из горящей квартиры (facebook.com/patrolpolice.gov.ua) "После этого соседи сообщили, что в квартире могут еще находиться дети. Михаил снова вернулся в пылающую квартиру. Поскольку задымление не позволяло передвигаться в полный рост, патрульному пришлось ползком пробираться комнатами в поиске детей. Проползши несколько метров, Михаил закричал, чтобы кто-то отозвался, но никакого ответа не прозвучало. Поняв, что больше не может находиться в помещении, из-за нехватки воздуха патрульный выбежал во двор", — говорится в сообщении. Впоследствии спасенный мальчик очнулся и рассказал, что кроме него в квартире никого нет. Ребенок был госпитализирован в больницу. Ранее мы сообщали, что киевские "копы" помогли роженице и заслужили уважение. Также мы писали, что в Одессе полицейские спасли мужчину, который хотел выброситься с 9-го этажа.