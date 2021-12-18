В Кривом Роге мужчина за рулем Lexus снес остановку, после чего закрылся в своем автомобиле и не стал общаться с прибывшими правоохранителями. По предварительной информации, виновник ДТП был явно не трезв. Об этом передает местное издание "Свои. Кривой Рог". Инцидент произошел вчера около девяти вечера на улице Куприна. К счастью, в момент въезда в остановку там не было людей. По данным журналистов со ссылкой на свои источники – аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, который после происшествия наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

В Кривом Роге нетрезвый прокурор устроил ДТП – въехал в остановку (фото: svoi.kr.ua) Также приехала карета скорой помощи, и мужчину осмотрели медики. "Врачи говорят, что физических травм у правоохранителя нет. А есть только высокое давление, которое может оказаться следствием алкогольного опьянения", — говорится в публикации. Затем прокурор в машине "скорой" якобы уснул, но журналисты считают, что мужчина притворился спящим, чтобы не проходить осмотр на Драгере. Также Лапоха заявил, что нуждается в госпитализации.

Прокурор после аварии потребовал, чтобы его госпитализировали (фото: t.me/svoiKR) В итоге его доставили в 8-ю больницу с предварительным диагнозом острая алкогольная интоксикация. По информации издания, осмотр прокурор будет проходить уже в понедельник, 20 декабря, под наблюдением работников ДБР, которые уже выехали за ним в больницу. "После визита коллеги – криворожского военного прокурора Станислава Ламана, Вадим Лапоха покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Из больницы прокурор после ДТП ушел, так и не пройдя осмотр (фото: t.me/svoiKR) Также отмечается, что по предварительным данным, за аварию на Лапоху правоохранители составили два админпротокола по 130 и 124 статьям.

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