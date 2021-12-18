Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 5600 об увеличении ставок налога, акцизов и других платежей в госбюджет, который в народе уже назвали "ресурным". Верховная рада приняла документ 30 ноября, его поддержали 255 депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. "Глава государства подписал закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений", — говорится в сообщении ОП. Отмечается, что законопроект Верховная рада приняла 30 ноября. Парламент рассматривал документ по сокращенной процедуре. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Напомним, законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в госбюджет подготовлен Минфином, внесенный Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении парламент принял документ 1 июля. Детальнее о том, какие налоги возрастут после вступления в силу закона, — в материале РБК-Украина.