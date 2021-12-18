Боль в горле является частым признаком начала воспалительного процесса, и сигнализирует организму о необходимости быстрее реагировать на начало проблем со здоровьем. Врач-оториноларинголог Наталья Быстрова назвала натуральные продукты, которые могут помочь быстро устранить симптомы и вылечить воспаление слизистой. Об этом передает "Страна здоровья". Специалист отметила, что такой дискомфорт способен выражаться в сильной, резкой, стреляющей боли или умеренном печени при глотании или разговоре. Но какой бы характер характера боли бы ни был – терпеть его не следует, а важно как можно скорее принять меры по лечению, в противном случае процесс может усложниться, добавила врач. Быстрова назвала пять натуральных продуктов, всегда под рукой, и которые для решения проблемы с горлом могут стать лучшей заменой лекарствам. Мед обладает мощным антибактериальным эффектом – он укрепляет иммунитет и обеспечивает профилактику воспалительных процессов. Для лечения горящего горла следует съесть ложку меда, когда пьете чай или кофе. Но не забывайте, что растворять мед в горячем напитке не нужно, так как он потеряет все полезные свойства. Соли – прекрасный антисептик, который убивает бактерии и активно борется с воспалением. Чтобы получить лечебный раствор, нужно развести чайную ложку соли в стакане кипятка. Далее, когда вода немного остынет, прополощите горло. Врач отметила, что лучше проводить до 6 оздоровительных процедур в сутки. Сок лимона – целый источник витамином С и натуральных фруктовых кислот, которые могут укрепить иммунитет и убить болезнетворные бактерии. Рецепт приготовления лечебного коктейля прост – нужно добавить в стакан кипяченой воды и сока половинки лимона. Сода тоже считается мощным природным антисептиком, быстро устраняющим воспаление и борющимся с бактериями. По словам специалиста, если смешать соль и соду в одном растворе – так можно вдвое эффективнее лечить больное горло. Из семян растения пажитник можно приготовить целебный напиток. Для этого следует залить 3 ложки семян литром холодной воды и дать настояться около 4-5 часов. После поставьте жидкость на плиту и доведите до кипения, варить нужно 10-15 минут. Полученный отвар можно пить (кстати, он также помогает улучшить пищеварение) или использовать для полоскания гортани. Ранее сообщалось, что врач назвала продукты, которые помогут предотвратить изжогу. Напомним, перед этим врачи назвали самые опасные продукты для завтрака.