Антону Сидоренко 13 лет и он обладает невероятным природным даром — гибкостью, и показывает самые сложные трюки в жанре каучук. Свои способности школьник пришел показывать на шоу "Украина имеет талант", поразив как зрителей, так и судей. Антон живет в Полтаве, а его способностями увлекается даже тренер Юлия. Она говорит о нем, как о способном трудолюбивом мальчике, который из каждой репетиции стремиться выйти с результатом. Занимается мальчик эквилибром уже пятый год и очень мечтает попасть в цирк Дю Солей.

Фото: Антон Сидоренко (пресс-служба "Украина имеет талант") Чтобы дать сыну будущее, мама Антона работает и швеей, и парикмахером, и уборщицей, а тренеру помогают в реквизите и постановках. Отметим, что шоу "Украина имеет талант" выходит в эфир уже в девятый раз после четырехлетнего перерыва. В новом сезоне шоу собрало лучших из лучших среди одаренных украинцев. Судейское жюри состоит из Ксении Мишиной, Сергея Притулы, Евгения Кота, а показывают его по субботам на канале СТБ. Ранее мы писали, что слепой уличный музыкант заставил украинцев открыть рот после того, как спел Синатру. Также сообщалось, что в шоу принял участие чиновник Виталий из Запорожья, шокировав всех танцем на каблуке.