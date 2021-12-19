Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украине. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава. По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", остальные 17 регионов — в "желтой" зоне. "Красная" зона: Волынская область Житомирская область Запорожская область Киевская область Николаевская область Сумская область Черкасская область Черниговская область Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что отвечают критериям "желтого" уровня эпидемической опасности. "Желтая" зона: Киев Днепропетровская область Ивано-Франковская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Полтавская область Ровенская область Тернопольская область Харьковская область Херсонская область Черновицкая область Донецкая область Винницкая область Хмельницкая область Закарпатская область Одесская область Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что было инициировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором должно принять решение о переводе четырех "красных" областей в "желтую" зону. Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине был продлен до конца марта 2022 года.