День зимнего солнцестояния в 2021 году будет 21 декабря. Ночь с 20 на 21 декабря станет самой длинной в году, а день – самой короткой. Существующие традиции, строгие запреты и ритуалы в день зимнего солнцестояния – читайте в материале ниже. Полное зимнее солнцестояние наступит 21 декабря, в 17:58 по Киеву. Этот день отлично подходит для завершения всего, что уже осталось в прошлом и для новых начинаний. День зимнего солнцестояния считается магическим и мистическим во многих культурах мира. Древние славяне в этот день отмечали приход нового года. В этот день устраивали ярмарки, начинали петь колядки и разжигали огромный костер на улице. Также в этот день проводили массовые гуляния и пели колядки. Традиции дня зимнего солнцестояния Накануне нужно навести порядок в доме и выбросить весь хлам. Пространство нужно очищать с мыслями о том, что вы выбрасываете все ненужное из своей жизни и освобождаете место для чего-нибудь хорошего. Составьте карту желаний или список того, что хотите претворить в жизнь в будущем году. Этот день считается мощным энергетически и поможет вам выполнить ваши желания. Начните делать в этот день что-нибудь новое: писать книгу, рисовать картину, сделайте перестановку, посадите дерево, начните ремонт. Попрощайтесь с прошлым: выбросьте все ненужное, оборвите старые связи, которые уже давно не доставляют удовольствия. Наведите порядок в бумагах и рабочем столе. Постарайтесь в этот день встать раньше и встретить рассвет. Запланируйте покупки в этот день, приятные и полезные дела. А вечером позвольте чуть-чуть расслабиться. Какие ритуалы помогут привлечь удачу Считалось, что высадка семян любого растения в горшок и уход за ним – принесет удачу. В день зимнего солнцестояния впустите в дом побольше тепла и света – зажгите свечи, откройте шторы для солнца, примите вечером горячую ванну, наденьте новую теплую одежду. Наберите воду до восхода солнца в емкость и оставьте ее на солнце до 12 часов дня. Затем бросьте в нее деньги и приговаривайте: день увеличивается, достаток и прибыль в кошельке прибавляется, деньги растут. Потратьте в этот день деньги на хорошее дело – это доставит вам удачу. Посетите в этот день близких родных, простите их и постарайтесь смириться с теми, с кем давно уже в ссоре. Обнулить прошлое. После уборки в доме обойдите все комнаты со свечой с шалфеем – это поможет очистить пространство и поставить "щит" от отрицательной энергии. Составьте список того, что вам принесло негатив в этом году. Каждый пункт закончите словами о том, что прощаете и отпускаете. Затем сожгите список над свечой. Зажгите красную свечу и подумайте о своем заветном желании. Представьте, что вы находитесь в месте своей мечты и рядом все, что вам нужно – любовь, гармония, друзья, работа, деньги. Суровые запреты на день зимнего солнцестояния Нельзя злоупотреблять спиртным Нельзя ходить немытыми и в грязной одежде Нельзя встречать этот день в неубранном доме Нельзя обижаться, ругаться и провоцировать конфликты Нельзя давать взаймы и брать взаймы Нельзя проявлять скупость и скупиться Напомним, ранее мы писали о том, что не следует дарить детям на день Святого Николая. А также мы рассказывали о том, какими предметами нужно украсить елку для привлечения богатства и изобилия в новом году.