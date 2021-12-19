Лилия Ребрик чтит семейные традиции и обожает праздники, когда можно порадовать родных и близких и погрузиться в атмосферу уюта и тепла. Так, 19 декабря в День святого Николая теледива не только поздравила в Instagram с праздником поклонников, но и показала трогательное фото с любимыми дочерьми Дианой и Полиной. Лилия опубликовала счастливые снимки с девочками – они держат огромные, красиво упакованные коробки с подарками и лучезарно улыбаются.

Лилия Ребрик показала праздничное фото с дочерьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Также ведущая поделилась архивным детским снимком, на котором восторженно что-то рассказывает Деду Морозу у елки – артистичность сразу же выдает в маленькой Лиле будущую звезду. "Праздники приближаются с бешеной скоростью! Я обожаю это время, эту суету, ведь именно в новогоднюю ночь исполнялись мои детские желания: я всегда получала в подарок то, о чем мечтала!"- призналась ведущая.

Лилия Ребрик поделилась детским фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "За месяц до Нового года я постоянно начинаю вспоминать то особое ощущение новогодней магии. Вроде еще немного, и случится настоящее чудо! И это теплое чувство, это воспоминание я вспоминаю каждый год и вдохновляюсь для исполнения желаний своих девочек! Мы очень ответственно подходим к выбору новогодних подарков. Конечно, главная подсказка — письма Санти и Святому Николаю", — поделилась хитростью для родителей телезвезда. Поклонники тут же обратили внимание на сходство маленькой Полины и ее звездной мамы, а также увлеклись теплыми и трепетными семейными традициями ведущей. Поля копия мама Как счастливы! Как же все-таки круто встречать все новогодние праздники всей Дикой семейкой! Судя по фото маленькой Лили, судьба быть артисткой без вариантов Младшая девочка – копия мамы в детстве Лилечка, которая вы малютка на фото. Вы так счастлива и классна Дикая семейка Девочки, ну какие же вы красивы Лилия красавица, а дочки — принцессы Напомним, что ранее Лилия Ребрик показала, как уходит зимний вечер.