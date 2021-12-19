На границе Польши с Беларусью мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, забрасывая пограничников камнями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пограничной стражи Польши. "Вчера 76 человек пытались нелегально перейти границу. На участке у Черемхи группа из 20 человек силой форсировала границу, бросая камни в польские службы. Все люди задержаны", — говорится в сообщении. Напомним, на этой неделе польская сторона сообщила, что глава пограничной службы Беларуси Роман Подлинев лично руководил штурмом польской границы. А пресс-секретарь польского пограничного караула Анна Михальская заявила, что белорусские службы снабжают мигрантов кирпичами и кусками брусчатки, чтобы те атаковали польских силовиков.