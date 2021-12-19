Сохранить овощи свежими зимой – целая наука. Следует помнить, что у каждого овоща есть свой температурный режим. И для некоторых культур холодильник – это скорая смерть, а для других – теплое помещение приведет к порче. Как правильно хранили овощи наши бабушки и дедушки, рассказывается в легендарной кулинарной помощнице – "Книге о вкусной и здоровой пище" , которая впервые была напечатана в 1939 году. Как утверждают составители книги, в домашних условиях и при наличии небольших хранилищ, можно хорошо сохранить в течение зимы и весны картофель, свеклу, морковь и лук. Перед закладкой на хранение овощи нужно сначала хорошо просушить на воздухе. А потом отсортировать испорченные и неразвитые экземпляры. Как хранить овощи Овощи следует хранить в сухих, черных и холодных помещениях и обеспечить им неплохую вентиляцию в самой толще товаров. Для этого свеклу, картофель и другие корнеплоды насыпают в ящики, неплотно сбитые с планок. Также можно использовать для хранения корзины. При наличии подвала или погреба, овощи хранят в них кучками высотой не более 1 – 1,5 метра. Но насыпать овощи нужно не на пол, а на деревянный настил из досок. Это убережет корнеплоды от перемерзания. Морковь нужно хранить в ящиках с песком, а корни укладывать таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Чем ниже температура в помещении для хранения овощей, тем лучше. Но нельзя допускать понижения температуры воздуха ниже 0 градусов. При более низкой температуре овощи могут замерзнуть и при дальнейшем оттаивании начнут быстро портиться. А вот лук прекрасно хранится в сухом помещении подвешенными плетёнками. Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно зимой хранить картофель в квартире – все варианты. А также писали о том, какие ошибки мы допускали при хранении чеснока.