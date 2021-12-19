С утра 19 декабря 2021 года в Донбассе соблюдается режим тишины. Украинская сторона сегодня еще не фиксировала обстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Сообщается, что границы украинских подразделений остаются прежними. "С начала суток, по состоянию на 11:00, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная", — говорится в сообщении. Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что кафиры на Донбассе обустраивают новые огневые позиции. За прошедшие сутки в зоне ООС было восемь нарушений режима тишины, один украинский военный получил ранения.