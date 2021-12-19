Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что НАТО рассмотрит предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Однако Североатлантический союз не позволит Кремлю навязывать свои взгляды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews. "Мы будем обсуждать предложения России… Но не может быть такого, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО их позицию, и это то, что мы очень четко обозначим в ходе переговоров (на следующей неделе в Совете НАТО – ред.)", — сказала министр. В то же время Ламбрехт отметила необходимость снять нынешнюю напряженность благодаря дипломатическому уровню. "Но с тем же успехом и путем создания надежных средств сдерживания (агрессии России – ред.), – добавила она. Напомним, на днях Россия обнародовала свои предложения для НАТО по "гарантиям безопасности" в Европе. Среди них есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. США и НАТО, со своей стороны, попросили Россию пообещать не нападать на Украину, но Москва отказалась. Кроме того, генсек НАТО в ответ на российские предложения заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромисс по Украине.