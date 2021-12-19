Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия) выступает за ужесточение персональных санкций против Кремля. Речь идет об ответственных за эскалацию и взимание войск на границу с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Bild am Sonntag. "Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает в себя угрозу жестких санкций… Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружения. Виновные в агрессии должны испытывать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", – отметила Ламбрехт. Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен объявить, какие шаги предпримет, если Россия начнет масштабное вторжение в Украину. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже заявил, что Лондон не отправит войска в Украину для защиты от России.