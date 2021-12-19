За минувшие сутки, 18 декабря 2021 года, зафиксировано еще 3602 случая коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 176 смертельных случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Также сообщается, что с подозрением на коронавирус госпитализировали 2129 человек, а 6866 пациентов выздоровели за минувшие сутки. С начала пандемии в Украине заболело более 3,6 млн человек, более 93 тысяч из них умерли. Прививки от коронавируса вчера получили 62 689 человек, из них первую дозу получили 19 806, вторую – 42 862, дополнительную – 18. Напомним, вчера стало известно, что штамм "Омикрон" уже проник в Украину, он отличается тем, что распространяется с высокой скоростью. Минздрав также сообщил, как обезопасить себя от заражения.