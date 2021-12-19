Практически невозможно встретить семью, на чьем столе не будет салата оливье в новогоднюю ночь. Но как сделать его полезным? Чтобы не переживать о фигуре и своем самочувствии после новогодних праздников. Оливье может быть именно таким! Рецептом полезного праздничного салата диетолог Наталья Макиенко поделилась в Instagram. Итак, на 3-4 порции нам понадобится: ⠀ Морковь-2-3 шт Картофель (для еды в обед) или кабачок (для "ночного стола" — 1 шт Яйцо — 1 шт Огурцы — 4 шт Малосольные огурцы — 1-2 шт) Креветки отварные ~150-200 г (можно без них , или заменить на красную рыбу) Горошек зеленый (лучше купить замороженный и отварить, но в крайнем случае раз в год и консервированный подойдет) – 3-4 столовые ложки Красная икра по вкусу Укроп и зеленый лук по вкусу Майонез добавляем в салат при подачи, порционно (можно домашний)

Иллюстративное фото (pexels.com) Готовим: ⠀1. Отвариваем морковь до полуготовности (это позволит совмещать ее с картофелем и не "превратит" в источник большого количества сахара и крахмала), в таком виде и на ужин можно. Затем отвариваем яйца. Креветки отвариваем до готовности или размораживаем (смотря какие у вас). 2. Нарезаем морковь, свежие и малосольные огурцы (я люблю все нарезать мелко, но это дело вкуса). Креветки режем пополам (зависит от размера креветок, какие-то можно и целиком оставить).

Иллюстративное фото (pexels.com) 3. Смешиваем все ингредиенты, добавляем горошек и зелень. 4. Заранее салат я не заправляю – только перед подачей + украшаю икрой и зеленью. Для веганского оливье без яиц и креветок – рецепт майонеза с кешью: На 2-3 порции понадобится: 50-60 г кешью, сок , 1 чайная ложка горчицы, 50-70 мл воды, соль и перец по вкусу. Готовим: ⠀1. Заливаем орехи водой комнатной температуры и оставляем минимум на 15-30 минут, затем промываем. Пюрируем все ингредиенты для соуса и постепенно добавляем воду в нужную консистенцию. Ранее диетолог поделилась рецептом вкусного и полезного домашнего майонеза, который отлично подойдет для салатов.