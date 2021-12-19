Все мы знаем о питьевом режиме и стараемся соблюдать его в течение дня, но немногие знают, что можно выпить хоть вагон воды, но не факт, что она попадет именно в клетку. Молодость, эластичность кожи и хорошее самочувствие напрямую связаны с уровнем воды, поступающей в клетки, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.

Вода (фото: pexels.com) Когда клеточная мембрана истощается, клетки теряют воду. На это влияет: Неправильное питание Дефициты витаминов и минералов Высокий уровень стресса, бессонница Экологическая обстановка С возрастом все эти факторы усиливаются и организм обезвоживается – это проявляется в виде морщин, растяжек, кожных воспалений и сухости кожи. Как поддержать Ph-баланс Ph или потенциал водорода – это соотношение кислоты и щелочи в организме. Ph-теория рассматривает тело человека как среду жизни миллионов микроорганизмов. Организм сосуществует с полезными микроорганизмами и противостоит враждебным, но при сдвиге Ph в сторону кислоты тело пытается компенсировать это с помощью щелочных минералов. Если минералы не поступают с пищей и водой, то в тканях организма начинается закисление. И привет! — болезни, усталость и старение. Щелочные продукты: зелень и зеленые овощи крестоцветные кислые цитрусовые кокосовая вода авокадо помидоры Закислительные продукты: кофе алкоголь черный чай мучное и сладкое (весь сахар и содержащие его продукты) Какие добавки мы можем использовать для ощелачивания: 1. Древняя гималайская розовая соль. 2. Капли для ощелачивания. Улучшается усвоение микро- и макронутриентов из пищи. Также такая вода имеет обеззараживающий эффект (щелочная среда губительна для бактерий и вирусов). Добавьте по 8 капель в стакан воды, пить 2-3 раза в день. 3. Олужающий чай с травами: ямс, листья петрушки, корень лопуха, песчанка и т.д. Чай обладает легким абрикосовым вкусом. Можно пить после еды – по 1/2 чайной ложки на чашку. 4. Можно добавлять в воду лимон. Должен быть легкий вкус лимона, не делать сильно кислым. Ранее нутрициолог рассказала, как гарантированно омолодить организм на несколько лет.