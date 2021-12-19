На въезде в Кривой Рог Днепропетровской области произошла смертельная авария с участием фуры. Второй автомобиль после столкновения загорелся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев. На месте спасатели установили, произошло столкновение двух автомобилей — грузовиков MAN и "ЗАЗ Sens". После удара легковой автомобиль загорелся. "При ликвидации пожара в легковом автомобиле "ЗАЗ Sens" сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни (водитель транспортного средства)", — говорится в сообщении. Полиция устанавливает происшествия ДТП.

Фото: ДТП под Кривым Рогом (dp.dsns.gov.ua) Напомним, ранее в Луганской области на трассе Чугуев-Милово произошло ДТП с участием маршрутки, в результате один человек погиб, еще 7 пострадали.