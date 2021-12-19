Новый год и Рождество – любимые праздники многих народов мира. В каждой стране есть свои особенные традиции, которые десятилетиями исполняют и чтят. Существуют самые необычные новогодние и рождественские традиции в разных странах мира, рассказали на портале Tripmedream. Дания Скандинавы очень любят зимние праздники и накануне пытаются избавиться от всего старого и надоевшего. А после – как следует веселятся. Они в течение года собирают уже неиспользуемую посуду, надбитую или просто им надоевшую — чтобы в праздничную ночь торжественно ее расколоть "к счастью" у порога дома друзей или близких. Под бой курантов в Дании пытаются подпрыгнуть как можно выше – чтобы долететь до удачи в следующем году. Великобритания Британцы уделяют много времени приготовлению специального праздничного пудинга. Каждый член семьи должен перемешать массу по часовой стрелке и обязательно загадать при этом самое заветное желание. В пудинге раньше запекали кольцо или монетку, обещавшие удачу тому, кто их найдет. В праздничный вечер большинство жителей Британии смотрят телевизор – у них есть специальная праздничная программа в стиле "Голубого огонька". Шотландия В этой стране уходящий год провожают очень необычным способом — поджигают деготь в бочке и катают ее по улицам. Это символизирует "сгорание старого рока". А еще там верят, что счастье в наступившем году принесет только темноволосый мужчина с традиционными подарками, который переступит порог дома первым после новогодних курантов. Финляндия Финны начинают свой рождественский и новогодний вечер в знаменитых саунах и банях. Считается, что в финских саунах живут крохотные эльфы, оберегающие своих хозяев. А после процедур финны отправляются на кладбище, чтобы навестить усопших близких. Среди самых популярных гаданий в Финляндии – опустить расплавленный металл в воду и смотреть на то, какую форму он найдет. Эстония Жителей этой страны тоже любят начинать праздники в сауне. Там верят, что сначала нужно смыть с себя все проблемы прошлого года и войти в новый полностью обновленный. За праздничным столом эстонцы любят есть много и вкусно, так чтобы вволю. Считается, что в новогоднюю ночь нужно трапезничать 7, 9 или 12 раз и оставить духам крохи – это привлечет изобилие. Чили В новогоднюю ночь жители Чили посещают кладбище. Действо это очень впечатляющее: во главе колонны следует мэр городка, а за ним торжественно идут все жители. А чтобы прогнать в канун нового года всю нечистую силу из дома, здесь используют обычный веник. Под бой курантов чилийцы съедают 12 ложек чечевицы – по одной на каждый удар. Это должно привлечь благополучие. Филиппины Жители этой страны считают, что символом процветания служат все круглые вещи и очертания. На новогодний вечер надевают платье в горох и собираются за круглым столом. Карманы в новогоднюю ночь пытаются наполнить золотыми монетами, а на стол ставят идеально круглые фрукты. Считается, что чем больше денег у человека в новогоднюю ночь, тем больше их будет в течение всего года. В новогоднюю ночь все дома светятся, как елки – это отпугивает злых духов. Вечером здесь принято открывать все окна и двери, чтобы в полночь быстро все закрыть. Так они выпускают старый год и впускают новый. Напомним, ранее мы писали о том, какими предметами нужно украсить новогоднюю елку, чтобы привлечь богатство и любовь. А также рассказывали о том, какие подарки не стоит дарить в Новый Год.