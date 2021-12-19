В Одесской области 17-летний парень попал под поезд. В результате инцидента он погиб на месте. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Одесской области. Сообщается, что сегодня ранним утром на перегоне возле станции Чубовка местного юноши сбил электропоезд. "По словам машиниста, увидев, что на путях сидит мужчина, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", — говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Напомним, ранее в Ивано-Франковской области поезд смял стоящий на переезде легковой автомобиль. В результате ДТП два человека погибли. До этого в поселке Подворки Харьковской области поезд насмерть сбил 15-летнего подростка.