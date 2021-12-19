По состоянию на 19 декабря уже более 3 млн. украинцев оформили услугу "еподдержка", в рамках которой будет выплачена тысяча гривен за вакцинацию от COVID. Также стало известно, что именно начали расходовать эти средства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. По его словам, большая часть из этого числа уже получила деньги, поскольку "Монобанк", "Альфа-Банк" и "А-Банк" начали переводить их раньше. Клиенты других банков, присоединившихся к проекту, получат деньги в течение 10 дней. Он также отметил, что по количеству потраченных денег топ-3 категории выглядят следующим образом: Книги Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг) Железнодорожный транспорт "Напомню, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют. Не забывайте обновлять приложение "Действие", — добавил Федоров. Напомним, ранее Федоров говорил, что киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты, чтобы предотвратить мошенничество в рамках этой программы. Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить: ответы на все вопросы".