У президента США Джо Байдена есть "окно в четыре недели", чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок администрации Барака Обамы в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что президент опасается повторения ошибок, когда США и Европа были неожиданно захвачены тем, как Россия оккупировала Крым. В этой связи Байден требовал от своих советников по национальной безопасности умерить президента России Владимира Путина всеми возможными способами от вторжения в Украину. "То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть около четырех недель, чтобы это осуществить", — сообщил источник. Также сообщается, что реакция Вашингтона на угрозу вторжения началась с поездки директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, но по мере того, как Россия продолжила стягивать войска на украинскую границу, тихая дипломатия переросла в резкие публичные предупреждения в адрес Путина. "Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы умерить среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", — отметил представитель Белого дома. По его словам, новые санкции "будут подавляющими и повлекут значительные расходы для российской экономики и финансовой системы". Напомним, новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия) выступила за ужесточение персональных санкций против Путина и его окружения, чтобы не допустить вторжения в Украину. А министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что западные страны стремятся к диалогу с Российской Федерацией, поскольку не хотят возвращения к холодной войне.